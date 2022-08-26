Агент Захаряна подтвердил интерес «Челси» к футболисту

Павел Андреев, агент хавбека «Динамо» Арсена Захаряна, подтвердил интерес «Челси» к своему клиенту.

«Челси» хочет купить Захаряна? Это правда», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

По информации СМИ, английский клуб готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Напомним, что действующий контракт 19-летнего футболиста с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2022/23 Захарян провёл за «Динамо» пять матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Челси» отправил в столичное «Динамо» предложение о трансфере Захаряна.