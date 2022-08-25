В Италии сообщили, что «Челси» направил в «Динамо» предложение по Захаряну

Лондонский «Челси» отправил в столичное «Динамо» предложение о трансфере полузащитника Арсена Захаряна.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в Twitter, над сделкой работает агент Рафаэла Пимента.

По информации СМИ, английский клуб готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Напомним, что действующий контракт 19-летнего футболиста с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее пресс-атташе «Челси» Стив Аткинс отреагировал на информацию о возможном переходе Захаряна в лондонский клуб.