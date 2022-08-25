В «Челси» отреагировали на информацию об интересе клуба к Захаряну

Пресс-атташе «Челси» Стив Аткинс отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский клуб.

«Челси» хочет выкупить Арсена Захаряна? Политика «Челси» — не реагировать на трансферные слухи и спекуляции в СМИ. Без комментариев сейчас», — цитирует Аткинса «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, английский клуб готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Напомним, что действующий контракт 19-летнего футболиста с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2022/23 Захарян провёл за «Динамо» пять матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

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