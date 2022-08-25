СЭ: Захарян может перейти из «Динамо» в «Челси»

Хавбек «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в «Челси».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», английский клуб готов активировать опцию выкупа полузащитника. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Напомним, что действующий контракт 19-летнего футболиста с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2022/23 Захарян провёл за «Динамо» пять матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что Захарян выделяется на фоне остальных молодых игроков и имеет все шансы добиться успеха.