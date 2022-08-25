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Алаев — о гегемонии «Зенита»: сильных всегда не любят

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о гегемонии «Зенита» в чемпионате России по футболу.

«Сейчас меня радует конкуренция РПЛ на всех местах таблицы. Не кажется ли, что люди устали от чемпионств «Зенита»? Сильных всегда не любят, а гегемонов хотят свергнуть. Это нормально. Но мне хочется, чтобы каждый сезон был новый чемпион», — цитирует Алаева «Чемпионат».

По итогам шести туров РПЛ санкт-петербургский клуб занимает лидирующую позицию в таблице чемпионата с 14 очками. На втором месте расположился столичный «Спартак» (13 очков). На третьей строчке — ЦСКА (13 очков), который уступает красно-белым по дополнительным показателям.

Ранее Алаев прокомментировал запрет «Факела» на пронос атрибутики «Спартака» на матч в Воронеже.

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