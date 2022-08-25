ЦСКА потерпел поражение от «Динамо» в матче хоккейного турнира Кубка мэра Москвы
- РИА Новости
Игра прошла на стадионе «Мегаспорт» и завершилась со счётом 2:1.
У армейцев отличился Владислав Каменев (на 53-й минуте). В составе бело-голубых шайбу забросили Эрик О'Делл (на 54-й минуте) и Владислав Ефремов (на 55-й минуте).
В следующем матче турнира красно-синие сыграют с «Амуром» 26 августа в 14:00, а «Динамо» встретится с этим же соперником 27 августа в 18:00.
Кубок мэра Москвы пройдёт 25—28 августа.
Ранее в Федерации хоккея Москвы (ФХМ) заверили, что зрители смогут попасть на матчи Кубка мэра без предоставления результатов ПЦР-тестов и QR-кодов.