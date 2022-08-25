Семак: я не поставлю работу на первое место, потому что на нём должен быть Бог

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своём отношении к работе и о жизненных принципах.

«Я работу не поставлю на первое место. Она для мужчины, конечно, важна. Позволяет чувствовать себя востребованным. Но у меня другие жизненные принципы. Бог должен быть на первом месте. Тогда и остальное будет на своих местах. И работа, и семья», — цитирует Семака Sport24.

При специалисте команда из Санкт-Петербурга завоевала трофей чемпионата России в четвёртый раз подряд и в восьмой — в истории. Также «Зенит» на поле стадиона «Газпром Арена» разгромил московский «Спартак» (4:0) и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка.

«Зенит» 13 июля продлил контракт с Семаком до 2025 года.

Ранее Семак рассказал, что беседовал с нападающим «Адана Демирспор» Артёмом Дзюбой о его роли в петербургском клубе.