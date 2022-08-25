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Полузащитник Алли перешёл из «Эвертона» в «Бешикташ» на правах аренды

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Хавбек сборной Англии Деле Алли перешёл из «Эвертона» в «Бешикташ» на правах аренды.
Полузащитник Алли перешёл из «Эвертона» в «Бешикташ» на правах аренды
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на официальном сайте турецкого клуба, арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года и является бесплатным.

Отмечается, что в договор включена функция выкупа футболиста, которую можно активировать до конца сезона-2022/23.

Зарплата британца составит €2,2 млн в год после вычета налогов. Также он будет получать до €10 тыс. за каждый матч.

Ранее бразильский журналист Фабио Алейшо высказался о будущем полузащитника «Краснодара» Вандерсона, который выступает за «Интернасьонал» на правах аренды.

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