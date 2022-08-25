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Тарасова заявила, что улетела из России в США к своим друзьям

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что улетела из России в США к своим друзьям.
Тарасова заявила, что улетела из России в США к своим друзьям
  • РИА Новости

«Запрещено в США, что ли, ездить? Я приехала к своим друзьям, у которых находятся мои зимние вещи. СМИ уже вовсю обсуждают отъезд? У меня тут ещё две пары зимней обуви. Могу показать, когда приеду. На каток я здесь не хожу, просто живу у друзей», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Она также отметила, что долгое время жила в Америке, где тренировала своих спортсменов, и у неё осталось в стране очень много вещей, которые нужно перевезти в Россию.

25 августа стало известно, что специалист отправилась в США с частным визитом, который не связан с проблемами со здоровьем или с профессиональной деятельностью.

Напомним, что в межсезонье тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе дважды летала в США к дочери Диане Дэвис, которая тренируется за океаном. Дэвис выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным.

Ранее Тарасова прокомментировала свой отъезд в США.

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