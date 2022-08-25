Тарпищев считает, что отсутствие Джоковича обедняет US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался об отсутствии сербского теннисиста Новака Джоковича на Открытом чемпионате США — 2022.

«Жалко, что Новак не выступит, по-человечески его жалко. Джокович — выдающийся игрок, и его отсутствие обедняет турнир. Но не мы придумываем такие правила. У нас все вакцинированы, проблем с нашими теннисистами в этом плане нет», — цитирует ТАСС.

25 августа Центр по контролю и профилактике заболеваний США обновил правила международных поездок (CDC), согласно которым сербский теннисист не сможет принять участие в Открытом чемпионате США 2022 года. В указании написано, что граждане, въезжающие в страну, в обязательном порядке должны быть вакцинированы.

Ранее директор US Open Стейси Алластер прокомментировала решение Джоковича пропустить Открытый чемпионат США — 2022 из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.