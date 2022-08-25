Тарасова сообщила, что скоро вернётся из США в Россию

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала свой отъезд в США.

«Я скоро вернусь в Россию. О причинах поездки говорить не могу. Разве в США нельзя ездить?» — цитирует Тарасову Sport24.

25 августа стало известно, что специалист отправилась с частным визитом, который не связан с проблемами со здоровьем или с профессиональной деятельностью.

Напомним, что в межсезонье тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе дважды летала в США к дочери Диане Дэвис, которая тренируется за океаном. Она выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным.

Ранее Тарасова отреагировала на решение 15-летней российской фигуристки Ульяны Ширяевой выступать за Канаду.