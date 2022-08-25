Сиссе призвал Роналду перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Марсель»

Бывший форвард сборной Франции Джибриль Сиссе отреагировал на информацию о том, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Лиге 1.

«Криштиану, мой друг, приезжай. Я буду приглядывать за тобой», — написал Сиссе в Twitter.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и не сможет принять участие в Лиге чемпионов сезона-2022/23.

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» (три очка) занимает 14-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее португальский журналист Рикарду Лестре предположил, по каким причинам топ-клубы Европы не хотят подписывать контракт с Роналду.