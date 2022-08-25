Сиссе призвал Роналду перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Марсель»
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«Криштиану, мой друг, приезжай. Я буду приглядывать за тобой», — написал Сиссе в Twitter.
Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и не сможет принять участие в Лиге чемпионов сезона-2022/23.
В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» (три очка) занимает 14-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Англии.
Ранее португальский журналист Рикарду Лестре предположил, по каким причинам топ-клубы Европы не хотят подписывать контракт с Роналду.