Джокович пропустит US Open из-за отказа вакцинироваться от коронавируса

Сербский теннисист Новак Джокович пропустит Открытый чемпионат США — 2022 из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.

«К сожалению, я не смогу приехать в Нью-Йорк на US Open. Спасибо болельщикам за поддержку. Удачи другим игрокам. Буду поддерживать хорошую форму, сохранять позитивный настрой и ждать следующей возможности. Увидимся, мир тенниса», — написал Джокович в Twitter.

25 августа Центр по контролю и профилактике заболеваний США обновил правила международных поездок (CDC), согласно которым сербский теннисист не сможет принять участие в Открытом чемпионате США 2022 года. В указании написано, что граждане, въезжающие в страну, в обязательном порядке должны быть вакцинированы.

Ранее двукратный победитель турниров Большого шлема Андрей Ольховский не смог назвать фаворитов на победу US Open — 2022.