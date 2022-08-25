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Джокович пропустит US Open из-за отказа вакцинироваться от коронавируса

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Сербский теннисист Новак Джокович пропустит Открытый чемпионат США — 2022 из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.
Джокович пропустит US Open из-за отказа вакцинироваться от коронавируса
  • Gettyimages.ru

«К сожалению, я не смогу приехать в Нью-Йорк на US Open. Спасибо болельщикам за поддержку. Удачи другим игрокам. Буду поддерживать хорошую форму, сохранять позитивный настрой и ждать следующей возможности. Увидимся, мир тенниса», — написал Джокович в Twitter.

25 августа Центр по контролю и профилактике заболеваний США обновил правила международных поездок (CDC), согласно которым сербский теннисист не сможет принять участие в Открытом чемпионате США 2022 года. В указании написано, что граждане, въезжающие в страну, в обязательном порядке должны быть вакцинированы.

Ранее двукратный победитель турниров Большого шлема Андрей Ольховский не смог назвать фаворитов на победу US Open — 2022.

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