Канчельскис рассказал о пенсионных выплатах в «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис признался, что получал пенсионные выплаты в клубе Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед».

«Я получал пенсию как ветеран клуба, но была возможность забрать всю сумму единоразово, что я и сделал. Насколько я знаю, пенсию там платят всем бывшим игрокам, которые закончили карьеру. Сумма в районе £1 тыс. в месяц», — цитирует Канчельскиса Sport24.

По словам бывшего футболиста киевского «Динамо», он по-прежнему поддерживает отношения с представителями МЮ.

«Недавно пригласили поиграть в товарищеском матче с «Ливерпулем» в сентябре. Не знаю, смогу ли приехать из-за работы», — добавил он.

Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. За этот период он забил 28 мячей в 123 матчах.

Ранее Канчельскис заявил, что Александру Кокорину надо перейти в «Адана Демирспор» к Артёму Дзюбе.