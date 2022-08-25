«Чемпионат»: серб Миливоевич может перейти в «Динамо»

Сербский полузащитник клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Кристал Пэлас» Лука Миливоевич может продолжить карьеру в московском «Динамо».

«Миливоевич — одна из альтернатив Карцеву, переход которого может не состояться», — сообщает «Чемпионат».

31-летний хавбек в четырёх матчах за лондонский клуб во всех турнирах забил один мяч. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €4 млн.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее агент Эдена Карцева сообщил, что переход футболиста из «Маккаби» в «Динамо» ещё может состояться.















































