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«Чемпионат»: серб Миливоевич может перейти в «Динамо»

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Сербский полузащитник клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Кристал Пэлас» Лука Миливоевич может продолжить карьеру в московском «Динамо».
«Чемпионат»: серб Миливоевич может перейти в «Динамо»
  • Gettyimages.ru

«Миливоевич — одна из альтернатив Карцеву, переход которого может не состояться», — сообщает «Чемпионат».

31-летний хавбек в четырёх матчах за лондонский клуб во всех турнирах забил один мяч. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €4 млн.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее агент Эдена Карцева сообщил, что переход футболиста из «Маккаби» в «Динамо» ещё может состояться.

















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