«Чемпионат»: серб Миливоевич может перейти в «Динамо»
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«Миливоевич — одна из альтернатив Карцеву, переход которого может не состояться», — сообщает «Чемпионат».
31-летний хавбек в четырёх матчах за лондонский клуб во всех турнирах забил один мяч. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €4 млн.
«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее агент Эдена Карцева сообщил, что переход футболиста из «Маккаби» в «Динамо» ещё может состояться.