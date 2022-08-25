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Источник: «Зенит» предложил €20 млн за защитника «Фенербахче» Салаи

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Защитник турецкого «Фенербахче» Аттила Салаи может продолжить карьеру в чемпионате России.
Источник: «Зенит» предложил €20 млн за защитника «Фенербахче» Салаи
  • AP

По информации инсайдера Ягиза Сабункоглу, «Зенит» готов приобрести футболиста за €20 млн. Отмечается, что игрок не против переезда в Россию.

24-летний Салаи выступает за турецкую команду с 2021 года. Он провёл за неё 65 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. Соглашение футболиста с «Фенербахче» рассчитано до 2025 года.

Ранее в «Фенербахче» прокомментировали информацию о возможном переходе Салаи в «Зенит».

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