Семак: у «Урала» сменился тренер, на эмоциональном уровне команда будет на подъёме

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча седьмого тура чемпионата России с «Уралом».

«У «Урала» сменился тренер, на эмоциональном уровне команда будет на подъёме — каждый футболист хочет доказать, что он готов играть в старте. А нам нужно играть так же, как играли в последних матчах. Нужно улучшить реализацию», — цитирует Семака Sport24.

Встреча между командами пройдёт 28 августа в Екатеринбурге. Начало — в 13:00 мск.

«Зенит» является лидером РПЛ, набрав 14 очков. «Урал» (одно очко) — 15-е место.

Ранее Сергей Семак ответил на вопрос о желании приобрести ещё одного нападающего в команду.