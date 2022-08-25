Семак: меня устраивает игра Кассьерры и Сергеева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о желании приобрести ещё одного нападающего в команду.

«Меня устраивает игра Кассьерры и Сергеева. Игроки действуют хорошо. Они будут обязательно забивать. К Ивану и Матео нет претензий, они играют полезно», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что Кассьерра имеет много моментов в матчах, но не может пока отличиться. По мнению Семака, главное, чтобы команда выигрывала. Он также отметил, что вся борьба в чемпионате ещё впереди.

10 января Сергеев перешёл в «Зенит» из «Крыльев Советов». Он подписал контракт до лета 2025 года. В нынешнем сезоне РПЛ футболист принял участие в пяти матчах и забил три гола.

30 июня Кассьерра официально стал игроком «Зенита», перейдя из «Сочи». Контракт между сторонами был подписан по схеме «3 + 1». Игрок сыграл шесть матчей в чемпионате России и отметился одной результативной передачей.

Ранее в «Зените» оценили дебют Артёма Дзюбы за «Адана Демирспор».