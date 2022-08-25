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В «Фенербахче» объяснили, почему Дзюба не подписал контракт с клубом

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Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки рассказал, интересовался ли клуб Артёмом Дзюбой в летнее трансферное окно.
В «Фенербахче» объяснили, почему Дзюба не подписал контракт с клубом
  • РИА Новости

«Мы разговаривали с агентом Дзюбы во время зимнего трансферного окна. Агент сказал, что семья Дзюбы хочет остаться в России. С того момента мы больше не общались», — цитирует Баки «Спорт-Экспресс».

Агент Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что его клиент не подписал контракт с «Фенербахче», потому что клуб часто брал паузы в переговорах и не спешил с конкретикой.

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

Ранее сообщалось, что бельгийский «Юнион» предлагал Дзюбе контракт на €500 тыс. в год.

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