В «Фенербахче» объяснили, почему Дзюба не подписал контракт с клубом

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки рассказал, интересовался ли клуб Артёмом Дзюбой в летнее трансферное окно.

«Мы разговаривали с агентом Дзюбы во время зимнего трансферного окна. Агент сказал, что семья Дзюбы хочет остаться в России. С того момента мы больше не общались», — цитирует Баки «Спорт-Экспресс».

Агент Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что его клиент не подписал контракт с «Фенербахче», потому что клуб часто брал паузы в переговорах и не спешил с конкретикой.

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

Ранее сообщалось, что бельгийский «Юнион» предлагал Дзюбе контракт на €500 тыс. в год.