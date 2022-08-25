Рыбакина рассказала, что её тренер сделал татуировку с изображением теннисистки

Чемпионка Уимблдона-2022, казахстанка Елена Рыбакина рассказала о споре со своим тренером Стефано Вуковым в случае победы на Открытом чемпионате Великобритании.

«Я уже забыла о споре, мы смеялись. Перед финалом он сказал мне, что сделает тату. И он сделал. Для меня это всё ещё безумие, я не могу в это поверить», — цитирует Рыбакину The Guardian.

Напомним, что Рыбакина в финальном матче турнира со счётом 3:6, 6:2, 6:3 победила представительницу Туниса Онс Жабер.

Теннисистка родилась 17 июня 1999 года в Москве. Она является чемпионкой Европы в юниорском командном первенстве. До 2018 года Елена представляла Россию, а впоследствии сменила спортивное гражданство на казахстанское.

Ранее Рыбакина обыграла Гарбинье Мугурусу во втором круге теннисного турнира в Цинциннати.