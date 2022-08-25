Пименов: не видел, что Моро — важная фигура для «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов прокомментировал переход полузащитника Николы Моро из московского клуба в «Болонью».

«Болельщики относились к Моро 50 на 50. Я не видел, что Моро — основной полузащитник и важная фигура для «Динамо». «Болонья» — средний клуб Серии А, где Николе ещё надо будет заработать место в составе», — цитирует Пименова «Известия».

По информации, Моро перейдёт в «Болонью» на правах аренды с правом выкупа за €6 млн.

В сезоне-2022/23 24-летний хавбек провёл за бело-голубых шесть матчей и отличился двумя голевыми передачами.

В матче шестого тура со «Спартаком» (1:0) футболист получил две жёлтые карточки за минуту во втором тайме и покинул поле.

Ранее в Италии рассказали подробности сделки по переходу Моро из «Динамо» в «Болонью».