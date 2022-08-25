Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Кливленде в парном разряде
- AP
В матче 1/8 финала российско-немецкая пара уступила Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой из Чехии — 3:6, 7:5, 3:10. Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту.
Таким образом, Александрова завершила своё выступление в турнире. В одиночном разряде россиянка в матче второго круга уступила американке Мэдисон Бренгл.
Ранее сообщалось, что Новак Джокович не сможет сыграть на US Open из-за новых правил агентства здравоохранения США.