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Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Кливленде в парном разряде

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Россиянка Екатерина Александрова и немка Вивиан Хайзен не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Кливленде в парном разряде.
Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Кливленде в парном разряде
  • AP

В матче 1/8 финала российско-немецкая пара уступила Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой из Чехии — 3:6, 7:5, 3:10. Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту.

Таким образом, Александрова завершила своё выступление в турнире. В одиночном разряде россиянка в матче второго круга уступила американке Мэдисон Бренгл.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович не сможет сыграть на US Open из-за новых правил агентства здравоохранения США.

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