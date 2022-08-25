Губерниев: спортсмены будут уезжать из России, это объективная реальность

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении российской фигуристки Марии Дмитриевой перейти в сборную Израиля.

«Спортсмены будут уезжать. Я всё жду, когда это будет массово. Я не буду говорить, хорошо это или плохо. Это объективная реальность, и всё. Это большая проверка на прочность для нас», — цитирует Губерниева «ВсёПроСпорт».

Он добавил, что нужно спонсировать спортсменов, чтобы у них не было желания менять спортивное гражданство. Он отметил, что из-за ситуации в мире атлеты будут уезжать из страны, чтобы выступать на международных турнирах.

24 августа в Израиле подтвердили оформление перехода Дмитриевой.

14-летняя фигуристка занимается в группе Сергея Розанова. Ранее она тренировалась в Санкт-Петербурге под руководством Алины Писаренко и Алексея Мишина.

Дмитриева заняла восьмое место на первенстве Санкт-Петербурга среди юниоров. Спортсменка способна исполнить тройной аксель.

Ранее Татьяна Тарасова отреагировала на переход 14-летней Дмитриевой в сборную Израиля.