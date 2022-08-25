Sport24: бельгийский «Юнион» предлагал Дзюбе контракт на €500 тыс. в год
По информации Sport24, «Юнион Сент-Жиллуа» предлагал соглашение с зарплатой в размере €500 тыс. в год. Таким образом, Дзюба стал бы самым высокооплачиваемым футболистом команды.
18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.
«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции (2:4). Россиянин отметился голом во встрече.
Ранее Дзюба отреагировал на свой первый матч в составе «Адана Демирспор».