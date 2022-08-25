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«Барселона» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в товарищеском матче

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«Барселона» и «Манчестер Сити» не выявили победителя в благотворительном матче.

Игра, которая прошла на стадионе «Камп Ноу» завершилась вничью — 3:3.

У «Барселоны» отличились Пьер-Эмерик Обамеянг (29-я минута), Френки де Йонг (66-я), Мемфис Депай (79-я). В составе «Манчестер Сити» мячи забили Хулиан Альварес (21-я), Коул Палмер (70-я), Рияд Марез (90+9, пенальти).

Уточняется, что все доходы от матча будут пожертвованы на исследования бокового амиотрофического склероза.

Ранее сообщалось, что УЕФА может запретить участвовать «Барселоне» в Лиге чемпионов.

 

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