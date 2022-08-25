Романо: Алли близок к переходу в «Бешикташ» на правах аренды

Полузащитник «Эвертона» Деле Алли может продолжить карьеру в «Бешикташе».

24 августа англичанин вылетает в столицу Турции, чтобы завершить переход в стамбульский клуб на правах аренды, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Уточняется, что в сделку будет включён пункт выкупа футболиста.

Алли присоединился к «Эвертону» в 2021 году. Полузащитник провёл за английский клуб 13 матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что нападающий «Реал Сосьедад» Александер Исак перейдёт в «Ньюкасл» за рекордные €70 млн евро.