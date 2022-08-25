Романо: Алли близок к переходу в «Бешикташ» на правах аренды
24 августа англичанин вылетает в столицу Турции, чтобы завершить переход в стамбульский клуб на правах аренды, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
Уточняется, что в сделку будет включён пункт выкупа футболиста.
Алли присоединился к «Эвертону» в 2021 году. Полузащитник провёл за английский клуб 13 матчей и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что нападающий «Реал Сосьедад» Александер Исак перейдёт в «Ньюкасл» за рекордные €70 млн евро.