Sport24: «Юнион» предлагал контракт Дзюбе с зарплатой €500 тысяч в год
Клуб из Брюсселя предлагал Дзюбе контракт с зарплатой в €500 тыс. в год, сообщает Sport24.
Уточняется, что руководство «Юниона» готово было сделать россиянина самым высокооплачиваемым футболистом в команде.
18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.
«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции (2:4). Россиянин отметился голом во встрече.
Ранее спортивный директор «Адана Демирспор» назвал Дзюбу лучшим футболистом России.