Sport24: «Юнион» предлагал контракт Дзюбе с зарплатой €500 тысяч в год

Российский нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба мог продолжить карьеру в бельгийском клубе «Юнион».

Клуб из Брюсселя предлагал Дзюбе контракт с зарплатой в €500 тыс. в год, сообщает Sport24.

Уточняется, что руководство «Юниона» готово было сделать россиянина самым высокооплачиваемым футболистом в команде.

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции (2:4). Россиянин отметился голом во встрече.

Ранее спортивный директор «Адана Демирспор» назвал Дзюбу лучшим футболистом России.