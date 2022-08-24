Metaratings: Бальде может присоединиться к «Спартаку» в начале следующей недели

Форвард Бальде Кейта может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

«Спартак» согласовывает последние детали трансфера Кейта Бальде, сообщает Metaratings.ru.

Уточняется, что футболист может присоединиться к столичному клубу в начале следующей недели в случае успешного прохождения медосмотра.

В сезоне-2021/22 сенегалец провёл за «Кальяри» 26 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что продажа Федуном «Спартака» не повлияла на работу Абаскаля.