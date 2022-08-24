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СЭ: «Андерлехт» может купить у «Рубина» полузащитника Абильдгора

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Хавбек «Рубина» Оливер Абильдгор может продолжить карьеру в «Андерлехте».
СЭ: «Андерлехт» может купить у «Рубина» полузащитника Абильдгора
  • РИА Новости

Стороны ведут переговоры о возможном переходе датчанина. Футболист этим летом не приостанавливал контракт с казанцами, чтобы клуб мог продать его, сообщает «Спорт-Экспресс».

ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 22 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Ранее бывший защитник «Рубина» Сесар Навас высказался о вылете казанского клуба в Первую лигу.

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