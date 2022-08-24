Источник: ЦСКА согласовал переход Роши из «Портимоненсе»

ЦСКА согласовал приобретение защитника португальского «Портимоненсе» Виллиана Роши.

Армейский клуб заплатит за бразильца €1,3 млн и ещё €300 тыс. в качестве бонусов, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

Уточняется, что футболист подпишет с ЦСКА контракт по схеме «3 + 1».

В сезоне-2021/22 защитник провёл за португальский «Портимоненсе» 32 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее агент Роши сообщил, с какими клубами конкурирует ЦСКА за подписание футболиста.