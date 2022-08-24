L'Equipe: Икарди близок к переходу в «Галатасарай»
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Стамбульский клуб сделал ПСЖ предложение об аренде аргентинца, сообщает L'Equipe.
Уточняется, что сам форвард согласен на трансфер.
Икарди перешёл во французский клуб в 2019 году на правах аренды из «Интера», а в мае 2020 года ПСЖ подписал контракт с 29-летним футболистом до 30 июня 2024 года. Всего за ПСЖ он провёл 92 матча, забил 38 мячей и оформил десять результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» контактировал с окружением Икарди.