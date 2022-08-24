ХК «Металлург» в серии буллитов обыграл «Трактор» в товарищеском матче

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» в серии буллитов одержали победу над челябинским «Трактором» в контрольной встрече.

Игра, которая прошла на льду «Арены Трактор», завершилась со счётом 1:1 в основное время. По буллитам «Металлург» оказался сильнее «Трактора» (2:1).

В составе «Металлурга» шайбу забросил Анатолий Никонцев (на 23-й минуте). У «Трактора» отличился Владимир Ткачёв (на 58-й минуте).

Победный буллит забросил защитник «Металлурга» Егор Яковлев.

«Металлург» стартует в КХЛ матчем с ЦСКА 1 сентября. «Трактор» сыграет с «Северсталью» 2 сентября.

Ранее КХЛ продлила контракт с каналом «Матч ТВ» на три года.