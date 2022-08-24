военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ХК «Металлург» в серии буллитов обыграл «Трактор» в товарищеском матче

Короткая ссылка
Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» в серии буллитов одержали победу над челябинским «Трактором» в контрольной встрече.
ХК «Металлург» в серии буллитов обыграл «Трактор» в товарищеском матче
  • РИА Новости

Игра, которая прошла на льду «Арены Трактор», завершилась со счётом 1:1 в основное время. По буллитам «Металлург» оказался сильнее «Трактора» (2:1).

В составе «Металлурга» шайбу забросил Анатолий Никонцев (на 23-й минуте). У «Трактора» отличился Владимир Ткачёв (на 58-й минуте).

Победный буллит забросил защитник «Металлурга» Егор Яковлев.

«Металлург» стартует в КХЛ матчем с ЦСКА 1 сентября. «Трактор» сыграет с «Северсталью» 2 сентября.

Ранее КХЛ продлила контракт с каналом «Матч ТВ» на три года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить