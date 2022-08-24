Клеймёнов: после ухода Федуна из «Спартака» никаких собраний совета директоров не было

Член совета директоров «Спартака» Кирилл Клеймёнов рассказал о формировании совета директоров клуба.

«После ухода Федуна из «Спартака» никаких собраний у членов совета директоров не было. Но это не означает, что не идёт работа по формированию управленческих структур клуба», — цитирует Клеймёнова «Спорт-Экспресс».

Федун 22 августа покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления команда становилась чемпионом России, завоевала Кубок и Суперкубок страны.

«Спартак» (13 очков) по итогам шести туров занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что продажа Федуном «Спартака» не повлияла на работу Гильермо Абаскаля.





