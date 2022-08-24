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В «Торпедо» сообщили, когда Рязанцев сможет вернуться на поле

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Руководитель пресс-службы «Торпедо» Дмитрий Ганичев рассказал, когда полузащитник команды Александр Рязанцев сможет вернуться на поле.
В «Торпедо» сообщили, когда Рязанцев сможет вернуться на поле
  • Legion-Media

«Рязанцев пропустил матч с «Зенитом» из-за повреждения, сегодня тренировался с небольшими ограничениями, а уже завтра вернётся в общую группу и будет полноценно готовиться к предстоящим матчам с «Краснодаром» и ЦСКА», — цитирует Ганичева «Спорт-Экспресс».

Игра пятого тура между «Зенитом» и «Торпедо», которая прошла на поле стадиона «Газпром Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака. Мячи забили Иван Сергеев (85-я минута) и Малком (88-я).

«Зенит» (14 очков) вышел в лидеры Российской премьер-лиги (РПЛ). Далее расположились московские ЦСКА и «Спартак» (по 13 очков). «Торпедо» (одно очко) находится на дне турнирной таблицы.

В шестом туре «Торпедо» сыграет с «Краснодаром». Матч состоится 28 августа.

Ранее сообщалось, что Александру Кержакову не предлагали стать главным тренером «Торпедо».

 

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