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Спортивный директор «Адана Демирспор» назвал Дзюбу лучшим футболистом России

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Спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк прокомментировал дебют российского форварда Артёма Дзюбы за турецкий клуб.
Спортивный директор «Адана Демирспор» назвал Дзюбу лучшим футболистом России
  • РИА Новости

«Дзюба очень старался в первой игре. Он лучший игрок России, это не обсуждается», — цитирует Гектюрка ТАСС.

По его мнению, когда Дзюба узнает получше своих партнёров по команде, то он начнёт брать на себя больше ответственности.

«Артём будет полон энтузиазма и более старательным в домашнем матче перед нашими болельщиками», — заключил Гектюрк.

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции (2:4). Россиянин отметился голом во встрече.

Ранее Дзюба отреагировал на свой первый матч в составе «Адана Демирспор».



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