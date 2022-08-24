Спортивный директор «Адана Демирспор» назвал Дзюбу лучшим футболистом России

Спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк прокомментировал дебют российского форварда Артёма Дзюбы за турецкий клуб.

«Дзюба очень старался в первой игре. Он лучший игрок России, это не обсуждается», — цитирует Гектюрка ТАСС.

По его мнению, когда Дзюба узнает получше своих партнёров по команде, то он начнёт брать на себя больше ответственности.

«Артём будет полон энтузиазма и более старательным в домашнем матче перед нашими болельщиками», — заключил Гектюрк.

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции (2:4). Россиянин отметился голом во встрече.

Ранее Дзюба отреагировал на свой первый матч в составе «Адана Демирспор».





