КХЛ продлил контракт с «Матч ТВ» на три года

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что телеканал продолжит сотрудничать с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).

«Рад официально сообщить: КХЛ остаётся на «Матч ТВ» на ближайшие три года. Переговоры с коллегами велись длительное время. В частности, обсуждали детали нового соглашения в части продвижения хоккея и лиги», — написал Тащин в своём Telegram-канале.

Он добавил, что планируется совершенствовать показы матчей КХЛ. По словам Тащина, также будет запущена еженедельная программа о хоккее.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября матчем между столичным ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» покажет 50 матчей Кубка России по футболу.