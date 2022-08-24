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КХЛ продлил контракт с «Матч ТВ» на три года

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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что телеканал продолжит сотрудничать с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).
КХЛ продлил контракт с «Матч ТВ» на три года
  • РИА Новости

«Рад официально сообщить: КХЛ остаётся на «Матч ТВ» на ближайшие три года. Переговоры с коллегами велись длительное время. В частности, обсуждали детали нового соглашения в части продвижения хоккея и лиги», — написал Тащин в своём Telegram-канале.

Он добавил, что планируется совершенствовать показы матчей КХЛ. По словам Тащина, также будет запущена еженедельная программа о хоккее.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября матчем между столичным ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» покажет 50 матчей Кубка России по футболу.

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