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Осинькин рассказал, когда Пиняев вернётся в общую группу

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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил, когда полузащитник Сергей Пиняев начнёт заниматься наравне с остальным футболистами.
Осинькин рассказал, когда Пиняев вернётся в общую группу
  • Gettyimages.ru

«Думаю, что со следующей недели Сергей начнёт тренироваться в общей группе. У него была большая пауза. Помимо проблем со здоровьем, ему нужно набрать форму. Изучим его состояние и посмотрим на развитие ситуации», — цитирует Осинькина «Спорт-Экспресс».

20 июля Пиняев досрочно завершил тренировку из-за проблем с лёгкими. Футболиста увезли в больницу на обследование. Врачи поставили диагноз «левосторонний спонтанный пневмоторакс» (патологическое скопление воздуха в плевральной полости с нарушением вентиляционной функции лёгких).

В нынешнем сезоне Пиняев принял участие в одном матче за «Крылья Советов» и не отметился результативными действиями.

Ранее в «Крыльях Советов» сообщили, что Пиняев сможет вернуться на поле в сентябре.

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