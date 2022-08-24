La Voix Du Nord: Ганаго обсуждает условия контракта с ФК «Спартак»

Нападающий французского футбольного клуба «Ланс» Игнатиус Ганаго близок к переходу в московский «Спартак».

Камерунский футболист согласовывает условия личного контракта с десятикратными чемпионами России, сообщает La Voix Du Nord.

Уточняется, что сумма трансфера может составить €2,5 млн.

23-летним форвардом также интересуются турецкий «Галатасарай» и греческий «Олимпиакос».

Ганаго в 29 матчах сезона-2021/22 во всех турнирах забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заморозил продление контракта Александра Селихова и трансферы Юрия Горшкова и Романа Ежова.