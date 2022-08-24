Ковтун: матч шестого тура КР по футболу «Зенит» — «Спартак» не станет формальностью

Трёхкратный чемпион России в составе московского «Спартака» Юрий Ковтун высказался о матче шестого тура группового этапа Кубка страны по футболу с петербургским «Зенитом».

«Думаю, что всё равно матч не станет формальностью, какой-то интерес будет к игре, но сложно сейчас определить важность этой встречи. Однако такие игры всегда остаются принципиальными», — цитирует Ковтуна ТАСС.

По его мнению, Кубок России — это дополнительная возможность проверить других игроков.

Московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит» на групповом этапе проведут очные матчи в третьем и шестом турах.

В третьем туре (28—30 сентября) красно-белые и сине-бело-голубые встретятся в Москве. В шестом туре (18—20 ноября) игра состоится в Санкт-Петербурге. Точные даты будут определены позднее.

«Спартак» и «Зенит» попали в группу B вместе с самарскими «Крыльями Советов» и воронежским «Факелом».

Красно-белые являются действующими обладателями Кубка России.

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