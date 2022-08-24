Ковтун: матч шестого тура КР по футболу «Зенит» — «Спартак» не станет формальностью
- globallookpress.com
«Думаю, что всё равно матч не станет формальностью, какой-то интерес будет к игре, но сложно сейчас определить важность этой встречи. Однако такие игры всегда остаются принципиальными», — цитирует Ковтуна ТАСС.
По его мнению, Кубок России — это дополнительная возможность проверить других игроков.
Московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит» на групповом этапе проведут очные матчи в третьем и шестом турах.
В третьем туре (28—30 сентября) красно-белые и сине-бело-голубые встретятся в Москве. В шестом туре (18—20 ноября) игра состоится в Санкт-Петербурге. Точные даты будут определены позднее.
«Спартак» и «Зенит» попали в группу B вместе с самарскими «Крыльями Советов» и воронежским «Факелом».
Красно-белые являются действующими обладателями Кубка России.
Ранее в «Химках» назвали удивительной ситуацию с календарём первого тура КР по футболу.