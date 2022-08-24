Конов: «Матч ТВ» покажет 50 матчей Кубка России по футболу
- РИА Новости
«Мы приобрели права на показ Кубка России и рассчитываем показать в нынешнем сезоне 50 матчей. Само собой, акцент будет на игры групповой и финальной стадий», — цитирует Конова «Матч ТВ» со ссылкой на «Ведомости».
Он добавил, что телеканал не обойдёт также матчи команд Медиалиги.
23 августа Российский футбольный союз (РФС) опубликовал календарь матчей Кубка России сезона-2022/23.
Ранее глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет на ближайшем заседании рассмотрит ряд нарушений на матчах Кубка России, в том числе во время игр первого раунда с участием московских блогерских команд 2DROTS и «Амкал».