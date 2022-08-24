Кержакову не предлагали стать главным тренером «Торпедо»

Александр Кержаков рассказал о предложениях по работе после увольнения из клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН».

«Из «Торпедо» никто не обращался. Сейчас у меня нет ни одного предложения от клубов РПЛ», — цитирует Кержакова «Спорт день за днём».

Президент «Торпедо» Илья Геркус дал понять, что намерен предложить пост главного тренера Кержакову.

Под его руководством «Пари НН» сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22. Кержакова сменил Михаил Галактионов.

Ранее Геркус высказался о болельщиках столичной команды.





