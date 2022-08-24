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Кержакову не предлагали стать главным тренером «Торпедо»

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Александр Кержаков рассказал о предложениях по работе после увольнения из клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН».
Кержакову не предлагали стать главным тренером «Торпедо»
  • РИА Новости

«Из «Торпедо» никто не обращался. Сейчас у меня нет ни одного предложения от клубов РПЛ», — цитирует Кержакова «Спорт день за днём».

Президент «Торпедо» Илья Геркус дал понять, что намерен предложить пост главного тренера Кержакову. 

Под его руководством «Пари НН» сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22. Кержакова сменил Михаил Галактионов.

Ранее Геркус высказался о болельщиках столичной команды.



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