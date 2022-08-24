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Тарасова и Морозов планируют выступить на контрольных прокатах

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Максим Траньков сообщил, что серебряные призёры Олимпиады по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов, скорее всего, примут участие в контрольных прокатах в Москве.
Тарасова и Морозов планируют выступить на контрольных прокатах
  • РИА Новости

«Тарасова и Морозов планируют участвовать в контрольных прокатах. Они тренируются, готовятся к сезону. Рассматривают возможность участия в российской серии Гран-при», — цитирует Транькова ТАСС.

Предсезонные контрольные прокаты пройдут на арене «Мегаспорт» 24—25 сентября.

Тарасова и Морозова завоевали золотые медали Игр-2022 в Пекине в парном катании. Фигуристы также являются трёхкратными призерами первенства планеты и двукратными победителями чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что золотой призёр Игр в Сочи по фигурному катанию Екатерина Боброва станет одной из участниц показательного заезда на Кубке братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ в Москве.



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