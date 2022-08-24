Шалимов не попрощался с игроками «Урала»
- РИА Новости
«Я не попрощался с футболистами. Наверное, можно было поблагодарить их за то, что мы спаслись. Но я посчитал, что в этом году мы все вместе провалились», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Также он сообщил, что многие футболисты екатеринбургского клуба позвонили ему и поблагодарили за работу.
После шести туров «Урал» (одно очко) занимает 15-е место и находится в зоне вылета.
Ранее Григорий Иванов пошутил, что задача Виктора Гончаренко в «Урале» — чемпионство в РПЛ.