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Шалимов не попрощался с игроками «Урала»

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Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов рассказал, что не попрощался с футболистами после увольнения из клуба.
Шалимов не попрощался с игроками «Урала»
  • РИА Новости

«Я не попрощался с футболистами. Наверное, можно было поблагодарить их за то, что мы спаслись. Но я посчитал, что в этом году мы все вместе провалились», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Также он сообщил, что многие футболисты екатеринбургского клуба позвонили ему и поблагодарили за работу.

После шести туров «Урал» (одно очко) занимает 15-е место и находится в зоне вылета.

Ранее Григорий Иванов пошутил, что задача Виктора Гончаренко в «Урале» — чемпионство в РПЛ.

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