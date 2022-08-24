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Пётр Ян занял восьмое место в рейтинге бойцов UFC по версии The Independent

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Британское издание The Independent составило рейтинг лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) без учёта весовых категорий.
Пётр Ян занял восьмое место в рейтинге бойцов UFC по версии The Independent
  • Gettyimages.ru

Рейтинг The Independent возглавил чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски. На втором месте расположился чемпион полусреднего веса американец Камару Усман. На третьей строчке оказался чемпион среднего веса новозеландец Исраэль Адесанья.

Бывший чемпион UFC россиянин Пётр Ян занял восьмую строчку в рейтинге.

Следующий бой россиянин проведёт 22 октября в рамках турнира UFC 280, в котором встретится с американцем Шоном О'Мэлли.

Ранее боец UFC Перрин заявил, что Ян согласился на поединок с О'Мэлли ради денег.

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