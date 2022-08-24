Хенмэн назвал Медведева одним из фаворитов US Open

Серебряный призёр Олимпийских игр 1996 года в Атланте в парном разряде Тим Хенмэн назвал россиянина Даниила Медведева одним из фаворитов Открытого чемпионата США по теннису.

«Что касается фаворитов, я бы назвал Медведева. Он действующий чемпион, и по тому, как он играл на кортах с твёрдым покрытием, я бы сделал его фаворитом», — цитирует Хенмэна Tennis 365.

Турнир US Open — 2022 пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

Напомним, что российский теннисист находится на первой строчке мирового рейтинга ATP. Он пробудет первой ракеткой мира до US Open.

Ранее Даниил Медведев опубликовал загадочный пост перед стартом US Open.