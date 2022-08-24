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Тихонов: премьер-лига — это уровень Роналду и Месси, а не наш дворовый

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил переименовать Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Тихонов: премьер-лига — это уровень Роналду и Месси, а не наш дворовый
  • РИА Новости

«РПЛ нужно срочно переименовать! А то комедия какая-то получается: играют как чайники, а называются премьер-лигой. «Премьер» — это уровень Роналду и Месси, а не наш дворовый», — цитирует Тихонова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне победу в чемпионате России в четвёртый раз подряд праздновал «Зенит».

После шести туров РПЛ санкт-петербургский клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 14 очков. Следом идут «Спартак» и ЦСКА (по 13 очков).

Ранее сообщалось, что победитель РПЛ заработает почти в пять раз больше, чем в прошлом сезоне.

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