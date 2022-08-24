военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Терюшков сообщил о завершении трансферной кампании «Химок»

Короткая ссылка
Футбольный клуб «Химки» не будет подписывать новых игроков в летнее трансферное окно.
Терюшков сообщил о завершении трансферной кампании «Химок»
  • РИА Новости

«Мы, мне кажется, уже закончили трансферную кампанию и укомплектовались. Думаю, вряд ли кто-то еще появится в футбольном клубе», — цитирует Терюшкова ТАСС.

Напомним, что Сергей Юран и «Химки» 10 августа расторгли контракт по соглашению сторон. Его место занял Николай Писарев. После шестого тура команда находится на девятом месте, набрав семь очков.

Ранее в «Химках» назвали удивительной ситуацию с календарём первого тура КР по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить