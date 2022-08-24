Терюшков сообщил о завершении трансферной кампании «Химок»
- РИА Новости
«Мы, мне кажется, уже закончили трансферную кампанию и укомплектовались. Думаю, вряд ли кто-то еще появится в футбольном клубе», — цитирует Терюшкова ТАСС.
Напомним, что Сергей Юран и «Химки» 10 августа расторгли контракт по соглашению сторон. Его место занял Николай Писарев. После шестого тура команда находится на девятом месте, набрав семь очков.
Ранее в «Химках» назвали удивительной ситуацию с календарём первого тура КР по футболу.