Терюшков сообщил о завершении трансферной кампании «Химок»

Футбольный клуб «Химки» не будет подписывать новых игроков в летнее трансферное окно.

«Мы, мне кажется, уже закончили трансферную кампанию и укомплектовались. Думаю, вряд ли кто-то еще появится в футбольном клубе», — цитирует Терюшкова ТАСС.

Напомним, что Сергей Юран и «Химки» 10 августа расторгли контракт по соглашению сторон. Его место занял Николай Писарев. После шестого тура команда находится на девятом месте, набрав семь очков.

Ранее в «Химках» назвали удивительной ситуацию с календарём первого тура КР по футболу.