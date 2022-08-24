Кассано: Кварацхелия — феноменальный игрок, он мчится со скоростью тысяча миль в час

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Кварацхелия — феноменальный игрок. Он совсем недавно приехал в Италию и уже мчится со скоростью тысяча миль в час», — цитирует Кассано Tuttomercatoweb.

Грузинский игрок дебютировал в составе «Наполи» в матче с «Вероной». Игра завершилась победой неаполитанцев со счётом 5:2. Футболист отметился голом в матче. К клубу из Неаполя хавбек присоединился в 2022 году.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.