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Кассано: Кварацхелия — феноменальный игрок, он мчится со скоростью тысяча миль в час

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Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.
Кассано: Кварацхелия — феноменальный игрок, он мчится со скоростью тысяча миль в час
  • Legion-Media

«Кварацхелия — феноменальный игрок. Он совсем недавно приехал в Италию и уже мчится со скоростью тысяча миль в час», — цитирует Кассано Tuttomercatoweb

Грузинский игрок дебютировал в составе «Наполи» в матче с «Вероной». Игра завершилась победой неаполитанцев со счётом 5:2. Футболист отметился голом в матче. К клубу из Неаполя хавбек присоединился в 2022 году.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

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