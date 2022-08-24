Макинрой думает, что пропуск Джоковичем US Open — это шутка

Семикратный чемпион турниров Большого шлема Джон Макинрой удивлён возможному пропуску Новаком Джоковичем Открытого чемпионата США 2022 года.

«Не думаю, что это справедливо. Я думаю, что это шутка. Я бы сделал прививку и пошёл бы играть, но у него очень твёрдые убеждения, и вы должны уважать это», — цитирует Макинроя Reuters.

По информации Tennis World USA, теннисист официально отказался от участия в турнире. Джокович пропустил все североамериканские турниры из-за отсутствия вакцины от коронавируса.

Напомним, что Джокович не принял участия в Открытом чемпионате Австралии из-за скандала с визой. 16 января 2022 года суд постановил депортировать Джоковича, который въехал в Австралию по визе, не предусматривающей медотвода от вакцины против коронавируса.

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