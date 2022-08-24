Агент Дзюбы объяснил, почему игрок выбрал «Адана Демирспор»

Леонид Гольдман, агент Артёма Дзюбы, рассказал, почему его клиент остановил свой выбор на «Адана Демирспор».

«И руководство клуба, и тренер чётко дали понять, что заинтересованы и готовы закрыть сделку, в отличие от стамбульских клубов. В шорт-листе «Аданы» Дзюба действительно шёл первым», — цитирует агента Sport24.

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции (2:4). Россиянин отметился голом во встрече.

Ранее Дзюба отреагировал на свой первый матч в составе «Адана Демирспор».